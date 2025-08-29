НБУ посилив вимоги до фінансових компаній

Національний банк затвердив зміни до положення про пруденційні вимоги для фінансових компаній. Вони спрямовані на посилення їхньої стійкості та передбачають уточнення щодо розрахунку достатності власного капіталу, зокрема — виключення компонентів, які не здатні покривати збитки через негрошову природу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зміни передбачають уточнення у розрахунку достатності власного капіталу фінансових компаній. До нього не будуть включатися компоненти, які не можуть покривати збитки через свою негрошову природу, зокрема:

дооцінка активів (крім державних цінних паперів), яка враховується в капіталі;

довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі інших підприємств;

резервний капітал, сформований не з прибутку чи доходу;

додатковий капітал, утворений за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів та інших джерел, окрім грошових внесків учасників компанії або накопичених курсових різниць від валютних внесків до статутного капіталу.

Вимога щодо мінімального розміру власного капіталу фінансових компаній залишається незмінною — від 10 до 50 млн грн залежно від кількості та типів наданих фінансових послуг.

Також зміни передбачають поступове зменшення (амортизацію) субординованого боргу, що враховується у власному капіталі, а формулу нормативу левериджу уточнено відповідно до нових правил.