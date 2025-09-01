У Німеччині можуть змінити правила надання соціальної допомоги мігрантам

Уряд Німеччини розглядає можливість введення жорсткіших правил щодо соціальної допомоги безробітним, що безпосередньо торкнеться й українських мігрантів.

Про це повідомляє видання Bild.

Згідно з новими планами Міністерства праці, у 2026 році виплати для понад 5,6 млн отримувачів допомоги - серед яких багато українців - будуть заморожені, а в разі порушення умов отримання коштів, значно скорочені або навіть скасовані повністю.

Зараз самотні безробітні отримують €563 на місяць, а розмір виплат на дітей залежить від віку та коливається у межах €357-471.

Міністр праці Бербель Бас наголосила на важливості співпраці з центрами зайнятості. Тих, хто ігнорує обов'язкові зустрічі або відмовляється від запропонованої роботи, чекають санкції: спочатку - мінус 30% від допомоги, а в окремих випадках - повне її припинення.

"Ми пропонуємо більше підтримки для тих, хто прагне знайти роботу. Але для тих, хто не готовий співпрацювати - правила стануть значно суворішими", - заявила Бас.

Ці обмеження можуть особливо вдарити по українцях, які тимчасово перебувають у Німеччині та отримують соціальну допомогу.

Очікується, що рішення буде схвалено федеральним урядом 10 вересня. Для впровадження нових норм не знадобиться погодження Бундестагу.

Основна причина змін - перегляд стандартів виплат у зв'язку зі зниженням інфляції та необхідністю адаптації бюджету.