Axios: США пропонують Європі ввести вторинні мита проти Індії та Китаю

США не бажають самостійно нести витрати на тиск на росію та закликають європейські країни зробити більш суттєвий внесок.

Про це повідомляє Axios і India Today.

За даними Axios, Вашингтон пропонує Європі запровадити санкції проти росії, які включають повну відмову від закупівлі нафти та газу, а також вторинні мита проти Індії та Китаю, аналогічні до тих, що вже застосовують США.

Представник Білого дому заявив, що Європа не може "затягувати цю війну та висувати завищені очікування, розраховуючи, що Америка покриє витрати". За його словами, якщо Європа вирішить загострювати конфлікт, це буде її вибір, але ризики для неї зростають.

Як повідомляють джерела India Today, Білий дім просить європейські країни ухвалити санкції, подібні до американських проти Індії, включно з повним припиненням поставок нафти та газу з Нью-Делі.

США також пропонують запровадити вторинні мита для Індії, якщо вона не припинить купувати російську нафту.