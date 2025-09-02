Войти

Колишній радник Трампа: Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до саміту на Алясці

99

Ймовірність припинення російсько-української війни сьогодні нижча, ніж була до зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором володимиром путіним в Анкориджі. Таку думку висловив колишній радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю Sky News.

Болтон заявив, що путін повністю уникнув покарання за агресію проти України.

"путін буквально уникнув покарання за вбивство. Що б він не сказав Трампу на Алясці, він це просто ігнорує – посилюючи атаки на цивільні цілі в Україні, не зменшуючи військових зусиль росії, не йдучи на жодні поступки", – сказав ексрадник президента США.

Він вважає, що відтак шанси на мир в Україні значно зменшилися.

"Я думаю, що шанси на мир в Україні зараз, ймовірно, гірші, ніж були до саміту на Алясці. Я думаю, що все руйнується", – сказав Болтон

Ексрадник додав, що, на його думку, президент США був принижений російським диктатором

"Не думаю, що він [Трамп] це усвідомлює, але путін вважає, що стара магія повернулася, що його підготовка в КДБ дозволила йому знову обдурити Трампа", – сказав Болтон.

путін, Трамп, Болтон
