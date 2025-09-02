Колишній радник Трампа: Шанси на мир в Україні зараз гірші, ніж були до саміту на Алясці

Ймовірність припинення російсько-української війни сьогодні нижча, ніж була до зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором володимиром путіним в Анкориджі. Таку думку висловив колишній радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю Sky News.
Болтон заявив, що путін повністю уникнув покарання за агресію проти України.
"путін буквально уникнув покарання за вбивство. Що б він не сказав Трампу на Алясці, він це просто ігнорує – посилюючи атаки на цивільні цілі в Україні, не зменшуючи військових зусиль росії, не йдучи на жодні поступки", – сказав ексрадник президента США.
Він вважає, що відтак шанси на мир в Україні значно зменшилися.
"Я думаю, що шанси на мир в Україні зараз, ймовірно, гірші, ніж були до саміту на Алясці. Я думаю, що все руйнується", – сказав Болтон
Ексрадник додав, що, на його думку, президент США був принижений російським диктатором
"Не думаю, що він [Трамп] це усвідомлює, але путін вважає, що стара магія повернулася, що його підготовка в КДБ дозволила йому знову обдурити Трампа", – сказав Болтон.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023