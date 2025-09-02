Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Мінфін США: Трамп цього тижня розгляне можливість запровадження санкцій проти росії

134

Міністр фінансів США Скотт Бессент прогнозує, що президент Дональд Трамп цього тижня розгляне можливість запровадження санкцій проти росії.

Про це він сказав у спілкуванні з Fox News у понеділок, пише "Європейська правда".

Бессент сказав, що у питанні санкцій США проти росії "усі варіанти залишаються на столі".

"Президент путін з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були у Білому домі наступного понеділка, робив протилежне тому, що він казав що прагне робити. Фактично він в огидний, огидний спосіб посилив бомбардування", – прокоментував Бессент.

"Тому я думаю, що для президента Трампа усі варіанти на столі і, думаю, він дуже детально подумає над ними цього тижня", – додав він.

Мінфін США, Бессент
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 2 сентября 2025
Понедельник, 1 сентября 2025
Воскресенье, 31 августа 2025
Суббота, 30 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023