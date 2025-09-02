Мінфін США: Трамп цього тижня розгляне можливість запровадження санкцій проти росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент прогнозує, що президент Дональд Трамп цього тижня розгляне можливість запровадження санкцій проти росії.

Про це він сказав у спілкуванні з Fox News у понеділок, пише "Європейська правда".

Бессент сказав, що у питанні санкцій США проти росії "усі варіанти залишаються на столі".

"Президент путін з часу історичної зустрічі в Анкориджі, з часу телефонної розмови, коли європейські лідери і президент Зеленський були у Білому домі наступного понеділка, робив протилежне тому, що він казав що прагне робити. Фактично він в огидний, огидний спосіб посилив бомбардування", – прокоментував Бессент.

"Тому я думаю, що для президента Трампа усі варіанти на столі і, думаю, він дуже детально подумає над ними цього тижня", – додав він.