МО України: росія нарощує виробництво озброєння за підтримки Північної Кореї та Ірану

114

росія швидкими темпами нарощує виробництво озброєння за активної підтримки Північної Кореї та Ірану.

Йдеться, зокрема про крилаті ракети, дрони і артилерію. Про це заступник міністра оборони України Сергій Боєв поінформував на позачерговому засіданні Ради Україна – НАТО в штаб-квартирі Альянсу.

Українські представники закликали союзників надати необхідну Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо наголошувалося на потребі у далекобійних ракетах.

Крім того, союзників закликали збільшувати інвестиції в оборонну промисловість України, зокрема у виробництво дронів.

Представники держав-членів НАТО підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого й своєчасного постачання необхідного озброєння.

З огляду на наближення зими й опалювального сезону союзники запевнили, що надаватимуть Україні всю необхідну підтримку для захисту енергетичної інфраструктури.

МО України, Боєв
Капитал
