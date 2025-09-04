Войти

Мінцифри: Проєкт “Дія.Освіта” став прикладом для наслідування на міжнародному рівні

124

Проєкт “Дія.Освіта” став прикладом для наслідування на міжнародному рівні. Кейс, що описує його успіх, був опублікований на платформі Apolitical — глобальній мережі для державних службовців.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.

Руслана Коренчук, керівниця проєкту "Дія.Освіта", опублікувала на платформі дослідження "Diia.Education: a national one-stop shop for honing digital skills". У ньому вона розповідає, як розвиток цифрових навичок у громадян допоміг прискорити цифрову трансформацію України.

Про що йдеться у матеріалі:

  • як у 2020 році стартувала платформа "Дія.Освіта" і згодом стала драйвером цифрової освіти та отримала міжнародне визнання;
  • як проєкт адаптувався під час повномасштабної війни: з’явилися курси з кібергігієни, психологічної стійкості, правової підтримки, перекваліфікації для ВПО, ветеранів та освітян;
  • про значення на рівні суспільства: понад 2,8 млн зареєстрованих користувачів, більш ніж 4,7 млн виданих сертифікатів, 75% завершення курсів — що значно вище за середньосвітові показники;
  • про інклюзивність платформи та найвищий бал за рівнем вебдоступності: адаптацію для людей з порушеннями слуху та зору, україномовні й англомовні субтитри, інтерфейс з налаштуваннями доступності, словник простими словами;
  • про плани на майбутнє: впровадження інструментів на основі штучного інтелекту (ШІ-навігатор та ШІ-помічник) для більш персоналізованого навчання.

"Дія.Освіта" стала прикладом того, як завдяки політичному лідерству, співпраці з бізнесом та підтримці донорів можна масштабувати цифрову грамотність і зробити освіту інструментом адаптації та відновлення країни під час війни", - йдеться в повідомленні міністерства.

"Дія.Освіта" – це платформа знань та навичок, де можна безоплатно навчатися онлайн. Тут будуть публікуватися освітні серіали, навчальні подкасти, вебінари та гайди, спікерами яких виступатимуть експерти та лідери думок своїх галузей.

На платформі можна:

  • пройти тест на профорієнтацію, який визначить сильні сторони та порадить ідеальну професію саме для вас;
  • подивитися освітні серіали про роботу бариста, флориста, дизайнера інтер’єрів, таргетолога, барбера, мобільного фотографа та ще десятків інших професій. Після чого можна здати текст і отримати сертифікат про завершення навчання;
  • пройти онлайн-симулятори професій, в яких ви хотіли б себе спробувати.

Apolitical — це глобальна спільнота для державних службовців, політиків та реформаторів, яка охоплює понад 200 країн. Її читають ті, хто формує політику та впроваджує зміни у сферах цифрової трансформації, освіти, охорони здоров’я, клімату, кібербезпеки й інших напрямів публічного управління.

Мінцифри
