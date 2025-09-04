Мінцифри: Проєкт “Дія.Освіта” став прикладом для наслідування на міжнародному рівні

Проєкт “Дія.Освіта” став прикладом для наслідування на міжнародному рівні. Кейс, що описує його успіх, був опублікований на платформі Apolitical — глобальній мережі для державних службовців.
Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінцифри.
Руслана Коренчук, керівниця проєкту "Дія.Освіта", опублікувала на платформі дослідження "Diia.Education: a national one-stop shop for honing digital skills". У ньому вона розповідає, як розвиток цифрових навичок у громадян допоміг прискорити цифрову трансформацію України.
Про що йдеться у матеріалі:
"Дія.Освіта" стала прикладом того, як завдяки політичному лідерству, співпраці з бізнесом та підтримці донорів можна масштабувати цифрову грамотність і зробити освіту інструментом адаптації та відновлення країни під час війни", - йдеться в повідомленні міністерства.
"Дія.Освіта" – це платформа знань та навичок, де можна безоплатно навчатися онлайн. Тут будуть публікуватися освітні серіали, навчальні подкасти, вебінари та гайди, спікерами яких виступатимуть експерти та лідери думок своїх галузей.
На платформі можна:
Apolitical — це глобальна спільнота для державних службовців, політиків та реформаторів, яка охоплює понад 200 країн. Її читають ті, хто формує політику та впроваджує зміни у сферах цифрової трансформації, освіти, охорони здоров’я, клімату, кібербезпеки й інших напрямів публічного управління.
