Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

З 12 жовтня ЄС запускає нову систему в'їзду та виїзду на свою територію

123

Євросоюз запускає нову систему в'їзду та виїзду (EES), зокрема, для громадян України. Система запрацює з 12 жовтня 2025 року, повідомило посольство України в Польщі.

Штамп у закордонний паспорт більше ставити не будуть – це вже "історія". Замість цього буде повністю цифрова реєстрація, а дані зберігатимуться в електронній базі.

У посольстві повідомили, що система EES – це автоматизована база даних, яка фіксує перетин зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн. Вона напряму прив'язана до "золотого правила безвізу" та рахує дні перебування – не довше 90 днів протягом 180 днів.

"Раніше прикордонники дивились в паспорт, рахували дні та інколи можна було заплутатись. Тепер EES рахуватиме дні сама, автоматично і безпомилково. Тобто сама структура контролю стає суворішою", – зазначили в посольстві.

Дані, які буде збирати система:

  • фото обличчя;
  • відбитки чотирьох пальців (з 12 років);
  • дані закордонного паспорта;
  • дата та місце виїзду та в'їзду до ЄС;
  • випадки відмови у в'їзді.

У посольстві наголосили, що надавати біометричні дані є обов'язковим, а спроби ухилитися є законною підставою для відмови у в'їзді до ЄС. Процедура проходження кордону після оновлення правил буде наступною:

  • усі пасажири мають вийти з транспорту та підійти до спеціального терміналу або прикордонника;
  • пройти процедуру збору фото та відбитків пальців;
  • дані автоматично фіксуються в системі EES, а вже після цього можна повертатися до авто.

У посольстві наголосили, що з потягами система може працювати інакше, адже все залежатиме від конкретного пункту пропуску.

Цілей впровадження нової системи три: ефективний контроль за дотриманням правил перебування в Європі, запобігання використанню підроблених документів та підвищення безпеки у країнах Шенгенської зони.

Євросоюз, EES
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 сентября 2025
Четверг, 4 сентября 2025
Среда, 3 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023