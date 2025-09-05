З 12 жовтня ЄС запускає нову систему в'їзду та виїзду на свою територію

Євросоюз запускає нову систему в'їзду та виїзду (EES), зокрема, для громадян України. Система запрацює з 12 жовтня 2025 року, повідомило посольство України в Польщі.
Штамп у закордонний паспорт більше ставити не будуть – це вже "історія". Замість цього буде повністю цифрова реєстрація, а дані зберігатимуться в електронній базі.
У посольстві повідомили, що система EES – це автоматизована база даних, яка фіксує перетин зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн. Вона напряму прив'язана до "золотого правила безвізу" та рахує дні перебування – не довше 90 днів протягом 180 днів.
"Раніше прикордонники дивились в паспорт, рахували дні та інколи можна було заплутатись. Тепер EES рахуватиме дні сама, автоматично і безпомилково. Тобто сама структура контролю стає суворішою", – зазначили в посольстві.
Дані, які буде збирати система:
У посольстві наголосили, що надавати біометричні дані є обов'язковим, а спроби ухилитися є законною підставою для відмови у в'їзді до ЄС. Процедура проходження кордону після оновлення правил буде наступною:
У посольстві наголосили, що з потягами система може працювати інакше, адже все залежатиме від конкретного пункту пропуску.
Цілей впровадження нової системи три: ефективний контроль за дотриманням правил перебування в Європі, запобігання використанню підроблених документів та підвищення безпеки у країнах Шенгенської зони.
