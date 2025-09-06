AP: У понеділок представники США та Європи обговорять різні форми економічного тиску на росію

Команда європейських чиновників зустірнеться із представниками США у понеділок, 8 вересня, щоб обговорити різні форми економічного тиску на росію, включаючи нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Поінформоване джерело, на яке посилається ЗМІ, повідомило, що міністр фінансів Скотт Бессент 5 вересня розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Днем раніше віце-президент США Джей Ді Венс спілкувався із високопосадовцем ЄС.