На Східному економічному форумі російський диктатор владімір путін заявив, що росія "може дозволити собі" подальше збільшення дефіциту бюджету через нібито низький рівень держборгу, пише Центр протидії дезінформації.
"Він поямнив витрати інфраструктурними проєктами, соціальною сферою та війною проти України. Насправді ці тези є маніпулятивними. Дефіцит бюджету рф вже перевищив річний план на понад 1 трлн рублів ($12,5 млрд), а доходи падають через низькі ціни на нафту й загальне уповільнення економіки", — ідеться у повідомленні.
Водночас основна частина витрат спрямовується не на соціальні програми, а на війну. Такі заяви покликані приховати реальні проблеми — швидке виснаження бюджету, ризик подальшого зростання боргів і скорочення фінансування для населення.
"кремль намагається подати збільшення "дірки" в казні як контрольований процес, хоча фактично це ознака економічної кризи й залежності країни від воєнних витрат", — додають у ЦПД.
