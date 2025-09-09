Апеляційний суд зобов’язав президента США виплатити 83,3 млн доларів за наклеп на журналістку

Федеральний апеляційний суд підтвердив рішення присяжних і зобов’язав президента США Дональда Трампа виплатити 83,3 млн доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Карролл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Так, у понеділок, 8 вересня, судді визнали, що попереднє рішення присяжних було "розумним" з огляду на надані докази. Таким чином, Федеральний апеляційний суд 2-го округу підтвердив 83,3 млн доларів штрафу Трампу за наклеп на журналістку.
Апеляційний суд також відхилив спробу Трампа стверджувати, що він мав президентський імунітет під час публічних заяв про Карролл. Судді відзначили, що неодноразові публічні заперечення та критика Карролл після першого вердикту присяжних стали підставою для підтвердження стягнення штрафних санкцій.
