У ЄС обговорюють можливість запровадження санкцій проти Китаю через закупівлю російської нафти

Офіційні особи ЄС обговорюють можливість запровадження потенційних санкцій проти Китаю та інших третіх країн за закупівлю російської нафти.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.
За даними журналістів, питання про можливі додаткові санкції проти Китаю порушувалося «у багатьох дискусіях».
При цьому, за словами іншого джерела, пропозиції ЄС перебувають «на дуже ранній стадії» і навряд чи будуть ухвалені, якщо США відмовляться їх підтримувати.
«У своєму останньому пакеті санкцій блок запровадив санкції проти двох невеликих китайських банків за те, що вони нібито сприяли торгівлі забороненими товарами з росією. За словами офіційних осіб, цей крок став перевіркою правової бази щодо розширення обмежень на Китай», – пише видання.
