Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Reuters: Спад у російсько-китайській торгівлі продовжує прискорюватися

78

Спад у російсько-китайській торгівлі, який почався з 2025 року вперше за три роки війни в Україні, продовжує прискорюватися. Про це повідомляє Reuters.

За підсумками серпня закупівля Китаєм товарів у рф обвалилася на 17,8% рік до року з посиланням на дані митниці КНР. Постачання китайських товарів на російський ринок впали на 16,4%.

російсько-китайський товарообіг просів майже на 9%, до 1,03 трлн юанів, або 145 млрд доларів. російський експорт до КНР впав на 8,8%, а китайський до рф — на 8,2%.

Детальні дані китайської митниці (за 8 місяців вони поки недоступні) показують, що Китай скоротив закупівлі майже всіх видів російської сировини, писали експерти Інституту Гайдара: нафти — на 11%, нафтопродуктів — на 28%, ЗПГ — на 13%, деревини та вугілля — на 10%.

Спад обороту з головним торговим партнером росії викликав стурбованість у Кремлі, розповіли джерела.

Збільшення Китаєм закупівель російської сировини було серед головних тем візиту господаря кремля володимира путіна, який відбувався з 3 по 6 вересня. Однак досягти нових великих угод російському президенту не вдалося.

путін домовився збільшити постачання газу до КНР з 2031 року по діючих трубопроводах (Силі Сибіру та Далекосхідному маршруту). Однак обсяг нових контрактів — 8 млрд. кубометрів щорічно — становить лише 1,1% від видобутку газу в росії і 4% від колишнього експорту газпрому до Євросоюзу (200 млрд. кубів на рік).

Китай, росія, Reuters
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 9 сентября 2025
Понедельник, 8 сентября 2025
Воскресенье, 7 сентября 2025
Суббота, 6 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023