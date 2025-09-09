Reuters: Спад у російсько-китайській торгівлі продовжує прискорюватися

Спад у російсько-китайській торгівлі, який почався з 2025 року вперше за три роки війни в Україні, продовжує прискорюватися. Про це повідомляє Reuters.
За підсумками серпня закупівля Китаєм товарів у рф обвалилася на 17,8% рік до року з посиланням на дані митниці КНР. Постачання китайських товарів на російський ринок впали на 16,4%.
російсько-китайський товарообіг просів майже на 9%, до 1,03 трлн юанів, або 145 млрд доларів. російський експорт до КНР впав на 8,8%, а китайський до рф — на 8,2%.
Детальні дані китайської митниці (за 8 місяців вони поки недоступні) показують, що Китай скоротив закупівлі майже всіх видів російської сировини, писали експерти Інституту Гайдара: нафти — на 11%, нафтопродуктів — на 28%, ЗПГ — на 13%, деревини та вугілля — на 10%.
Спад обороту з головним торговим партнером росії викликав стурбованість у Кремлі, розповіли джерела.
Збільшення Китаєм закупівель російської сировини було серед головних тем візиту господаря кремля володимира путіна, який відбувався з 3 по 6 вересня. Однак досягти нових великих угод російському президенту не вдалося.
путін домовився збільшити постачання газу до КНР з 2031 року по діючих трубопроводах (Силі Сибіру та Далекосхідному маршруту). Однак обсяг нових контрактів — 8 млрд. кубометрів щорічно — становить лише 1,1% від видобутку газу в росії і 4% від колишнього експорту газпрому до Євросоюзу (200 млрд. кубів на рік).
