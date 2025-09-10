Войти

Каллас: ЄС планує до жовтня поставити Україні 2 млн артилерійських снарядів

Країни Європейського Союзу планують до жовтня поставити Україні 2 млн артилерійських снарядів.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Вона зазначила, що ЄС уже досяг 80% від встановленої цілі у 2 млн боєприпасів.

«До жовтня наша мета – забезпечити 100%. І все це для того, щоб Україна могла захистити себе, захистити своє цивільне населення та дати відсіч агресії», – сказала вона.

Каллас також додала, що з початку війни рф проти України Євросоюз надав майже 169 млрд євро фінансової підтримки.

