Німецький збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю ZDF сказав керівник Rheinmetall Армін Паппергер.
Паппергер повідомив, що вже до кінця цього року Україна почне отримувати мобільні системи захисту від безпілотників Skyranger. Він анонсував підписання відповідного контракту на сотні мільйонів євро цієї середи, 10 вересня, на ярмарку ОПК у Лондоні.
Системи Skyranger можна встановлювати на різні шасі, наприклад танки Leopard.
"Кожна система може покривати площу 4х4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БпЛА. Під цим я маю на увазі, що усі безпілотники будуть знищені", – сказав Паппергер, додавши, що такі спроможності вкрай потрібні Україні у поточній ситуації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023