Каллас: Бойові дії в Україні можуть тривати принаймні ще два роки

134

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що не бачить швидкого завершення війни в Україні. В інтерв’ю іспанському виданню El País вона припустила, що бойові дії можуть тривати "принаймні ще два роки".

Про це пише УНН.

За словами Каллас, після попадання російських дронів у повітряний простір Польщі росія почала почувати себе ще більш впевнено. Крім того, відсутність змін у політичному лідерстві як у москві, так і в Києві, може стати фактором затягування війни.

"У кулуарах Страсбурга зазначають, що війна зайшла в глухий кут, а росія відчуває себе впевненіше, що підтвердив і напад на Польщу", – наголосила представниця ЄС.

Окрім цього, дипломатка окреслила й ширший контекст: суперництво США та Китаю за глобальну гегемонію напряму впливає на європейську позицію. Попри невдалий досвід торговельних переговорів зі США та різні погляди окремих країн-членів на співпрацю з Пекіном, Каллас наголосила, що ЄС "не має консенсусу", щоб відмовитися від атлантичного курсу та шукати зближення з Китаєм.

Таким чином, європейська дипломатія й надалі рухається шляхом компромісів, прикриваючись консенсусом, який фактично стає захисним щитом у дедалі більш напруженому геополітичному середовищі. Водночас, як зазначає El País, Європа не демонструє достатньої політичної ваги, щоб претендувати на самостійну роль у глобальному балансі сил.

Завантаження...
