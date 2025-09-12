Держмитслужба запровадила новий інструмент для бізнесу

Державна митна служба України запровадила новий інструмент для бізнесу — спеціальну таблицю, яка дозволяє автоматично розрахувати інтегральні показники фінансового стану за оновленими критеріями.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.
Нововведення допоможе підприємствам здійснити самооцінку відповідності критерію "Стійкий фінансовий стан". Це необхідно для отримання статусу авторизованого економічного оператора (АЕО), а також для використання спрощень — застосування загальної гарантії зі зменшенням суми забезпечення чи повного звільнення від гарантії.
Оновлений алгоритм оцінки фінансового стану затверджено постановою Кабінету міністрів України від 15 квітня 2025 року № 454.
Він базується на інтегральних показниках, розрахованих за коефіцієнтами ліквідності, капіталізації та прибутковості з урахуванням галузевої специфіки та категорії підприємства.
Повторна оцінка компаній, які вже мають діючі авторизації на застосування митних спрощень, відбудеться протягом II–IV кварталів 2026 року. При цьому аналіз здійснюватиметься на основі річної фінансової звітності за 2025 рік.
Для підприємств, які отримали авторизацію АЕО з урахуванням особливих умов, підтвердження критерію "Стійкий фінансовий стан" відбуватиметься після завершення 17-го місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023