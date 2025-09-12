Держстат: До кінця року плануємо здійснити експериментальну оцінку чисельності населення

Державна служба статистики України до кінця 2025 року планує здійснити еспериментальну оцінку чисельності населення.
Про це під час конференції «Розширення ЄС: роль порівнянної та достовірної офіційної статистики» повідомив голова установи Арсен Макарчук, передає Укрінформ із посиланням на Держстат.
Цифровізація і впровадження нової системи статистичного виробництва є одним із ключових напрямків, які визначають трансформацію служби сьогодні. У межах реформи Держстат готує до запуску новий портал статистики з інтегрованими рішеннями на основі штучного інтелекту та планує переходити на цифрові обстеження домогосподарств.
Крім того, до кінця року планується здійснити експериментальну оцінку чисельності населення.
Ще одним напрямком роботи служби є посилення інституційної спроможності, зокрема відновлення статистичного виробництва.
Макарчук нагадав учасникам заходу, що завдяки законодавчим змінам з липня 2025 року в Україні відновлено звітність бізнесу, яка була призупинена з початком повномасштабного вторгнення. До середини 2026 року Держстат планує повністю заповнити прогалину у статистичних рядах.
Крім того, українська статистика поступово інтегрується до європейської статистичної системи: гармонізує методологію, адаптує законодавство відповідно до Кодексу практики європейської статистики, розширює передачу даних через EDAMIS.
