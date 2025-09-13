Міністр торгівлі США: Підхід Маска до DOGE зосередився на звільненнях замість економії коштів

Ілона Маска жорстко розкритикували в адміністрації чинного президента США Дональда Трампа. Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що його підхід до DOGE зосередився на звільненнях замість економії коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Так, у прем’єрному епізоді "Шоу Axios", де обговорювали ефективність реформ і підходів до оптимізації федерального уряду США, міністр торгівлі Говард Латнік відкрито розкритикував Ілона Маска, якому свого часу поручили дану місію.
Латнік заявив, що Ілон Маск помилився у підході до урядової ініціативи DOGE, так як він зосередився на скороченні чисельності персоналу, а не на зменшенні державних витрат.
За словами Латніка, головною помилкою Маска було те, що він перейняв досвід скорочень у Twitter та намагався застосувати його до федерального уряду.
Міністр фінансів зазначив, що багато рішень Маска були спрямовані на чисельність персоналу, а не на економію коштів і це суттєво зменшило ефективність ініціативи.
"Основна увага мала бути на скороченні марнотратства, шахрайства та зловживань, а не на швидкому скороченні робочої сили", - зазначив міністр.
Латнік також підкреслив, що DOGE продовжує працювати, хоч Маск та його союзники вже не залучені до проєкту. Однак тепер основна місія програми дійсно зосереджена на скороченні витрат і боротьбі з марнотратством, шахрайством та зловживаннями.
"Це буде ефективно, хоч і не так швидко, як я очікував", - заявив міністр.
Нагадаємо, що початкові прогнози Маска щодо економії 1-2 трильйонів доларів на рік виявилися нереалістичними. Поточні оцінки показують, що програма може заощадити трохи більше 200 мільярдів доларів, хоча навіть ці цифри ставлять під сумнів експерти.
Таким чином, критика Латніка ставить під сумнів ефективність підходу Маска: скорочення персоналу без контролю витрат не гарантує суттєвої економії та не відповідає реаліям управління федеральним урядом.
