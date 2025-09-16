Euractiv: ЄС може посилити обмеження на видачу туристичних віз громадянам рф

Європейський союз обговорює посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам країни-агресора росії. Кілька країн блоку запропонували повністю заборонити в’їзд російських туристів.
Про це видання Euractiv повідомило з посиланням на власні джерела.
Неназвані європейські дипломати розповіли, що посилення обмежень на видачу туристичних віз росіянам і заходи щодо обмеження пересування російських дипломатів в межах ЄС можуть увійти в новий пакет санкцій проти рф.
Деякі дипломати сказали, що країни-члени ЄС мають намір додатково оновити правила, вже змінені в результаті скасування угоди про спрощення візового режиму між блоком і росією.
У разі схвалення цього варіанту відбудеться гармонізація правил в’їзду на всій території ЄС, оскільки видача віз залишається в компетенції окремих країн.
При цьому найбільш агресивно налаштовані країни наполягають на повній забороні на в’їзд російських туристів. Для цього необхідна більшість голосів.
Видання пише, що більшість країн ЄС, які межують з росією, вже ввели жорсткі обмеження на видачу віз росіянам. Відносно ліберальними в цьому питанні залишаються країни, які очікують приплив російських туристів в літній період або в період свят.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023