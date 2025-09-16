Войти

Euractiv: ЄС може посилити обмеження на видачу туристичних віз громадянам рф

91

Європейський союз обговорює посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам країни-агресора росії. Кілька країн блоку запропонували повністю заборонити в’їзд російських туристів.

Про це видання Euractiv повідомило з посиланням на власні джерела.

Неназвані європейські дипломати розповіли, що посилення обмежень на видачу туристичних віз росіянам і заходи щодо обмеження пересування російських дипломатів в межах ЄС можуть увійти в новий пакет санкцій проти рф.

Деякі дипломати сказали, що країни-члени ЄС мають намір додатково оновити правила, вже змінені в результаті скасування угоди про спрощення візового режиму між блоком і росією.

У разі схвалення цього варіанту відбудеться гармонізація правил в’їзду на всій території ЄС, оскільки видача віз залишається в компетенції окремих країн.

При цьому найбільш агресивно налаштовані країни наполягають на повній забороні на в’їзд російських туристів. Для цього необхідна більшість голосів.

Видання пише, що більшість країн ЄС, які межують з росією, вже ввели жорсткі обмеження на видачу віз росіянам. Відносно ліберальними в цьому питанні залишаються країни, які очікують приплив російських туристів в літній період або в період свят.

