В росії продовжують зростати ціни на пальне, - росЗМІ

Нова серія нальотів безпілотників на російські нафтопереробні заводи змусила паливний ринок встановлювано цінові рекорди. 16 вересня ціна бензину Аі-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі оновила історичний максимум - 73 144 рублі за тонну. За день котирування зросли на 1,9%, а з початку року - на 43%. Про це повідомляють росЗМІ.
Вартість Аі-95 додала 0,9% за день і досягла 79410 рублів за тонну, але залишилася нижчою за абсолютний рекорд, показаний у серпні - 82382 рублі за тонну.
Як пише Reuters з посиланням на трейдерів, "ситуація з бензину дуже погана і поки що продовжує погіршуватися".
У серпні не менше п'яти НПЗ були змушені зупинити виробництво через атаки БПЛА, а в сумі нафтова галузь втратила 17% потужностей з нафтопереробки.
У вересні під нальоти дронів потрапили ще чотири НПЗ - Рязанський, Саратовський, Новойл в Уфі та Кінеф в Ленінградській області. Останній, який входить до топ-3 найбільших у Росії з річною потужністю 20 млн тонн, був змушений зупинити головну установку переробки нафти і найближчим часом працюватиме на три чверті потужності.
За даними джерел Reuters, через дефіцит бензину, що наростає, його покупці на біржі все частіше стикаються із затримками відвантаження. За їхніми словами, зупинені НПЗ продовжують реалізацію партій в опті, хоча реального бензину вони не мають.
Нафтові компанії, прагнучи забезпечити власні заправки, різко скоротили відвантаження бензину у дрібному опті. В результаті мереж АЗС закінчуються запаси і вони змушені йти на біржу за паливом, що штовхає ціни ще вище.
Як пишуть росЗМІ з посианням на джерела, бензин з доставкою бензовозами дрібним оптом коштує вже 90-100 тисяч рублів за тонну. Таке перевищення над біржовими цінами спричинене регіональним дефіцитом палива та тривалими термінами відвантаження за угодами на біржі. Аналогічна ситуація склалася з дизельним паливом, що робить неминучим швидке зростання цін на АЗС.
