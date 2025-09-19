Войти

Шмигаль: Україна та Польща домовились про спільні навчання з протидії безпілотникам

97

Україна та Польща домовились про спільні навчання по застосуванню та протидії безпілотникам.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

Зокрема Шмигаль повідомив, що Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Відповідний Меморандум він підписав сьогодні у Києві разом з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", - повідомив він.

Робоча група також буде:

  • сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
  • розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;
  • зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Крім того, вони підписали спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва, де домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

Також Шмигаль та Косіняк-Камиш підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО в якому закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

