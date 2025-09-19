Шмигаль: Україна та Польща домовились про спільні навчання з протидії безпілотникам

Україна та Польща домовились про спільні навчання по застосуванню та протидії безпілотникам.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
Зокрема Шмигаль повідомив, що Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Відповідний Меморандум він підписав сьогодні у Києві разом з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.
"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", - повідомив він.
Робоча група також буде:
Крім того, вони підписали спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва, де домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.
Також Шмигаль та Косіняк-Камиш підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО в якому закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023