Лубінець: Витоку персональних даних зі Спадкового реєстру і Єдиного реєстру довіреностей не було

Витоку персональних даних зі Спадкового реєстру і Єдиного реєстру довіреностей під час тестування системи е-Нотаріат не було.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Так він відреагував на появу фейку, який почав ширитися у мережі.

«Як Омбудсман України, побачивши цю інформацію, я негайно вжив заходи реагування та направив звернення до Міністерства цифрової трансформації України. Водночас перевірені дані свідчать: інформація про витік не відповідає дійсності. Це вже офіційно спростовано Міністерством цифрової трансформації України», - заявив Лубінець.

Він додав, що його офіс - єдина інституція, яка «системно займається захистом інформаційних прав громадян, у тому числі права на захист персональних даних».