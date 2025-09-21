У Мюнхені розпочався ювілейний Октоберфест

У Мюнхені в суботу розпочалося традиційне свято пива – Октоберфест, який цього року є ювілейним, 190-м.

Перший день 16-денного фесту, до якого «долучається» вся Німеччина, був спекотним, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За даними метеослужби, 20 вересня на Терезієнвізе, де власне проходять основні події, було зафіксовано 30,7 градуса Цельсія – це рекордний показник за час ведення спостережень.

Спека спричинила неприємності для деяких відвідувачів Октоберфесту в перший же його день. Станом на 18 вечора за екстреною допомогою звернулися майже 500 людей, хоча надмірне вживання алкоголю далеко не завжди було причиною цього. Наймолодшій пацієнтці було лише 11 років, її батько доставив дівчину до пункту швидкої з проблемами кровообігу. Найстаршій пацієнтці було 72 роки, і вона також знепритомніла через спеку.

Початок Октоберфесту також був затьмарений трагічною смертю: ще до відкриття 70-річна жінка померла біля карнавальних наметів, стверджує ntv.

Перший випадок надмірного вживання алкоголю стався пізно вдень: 18-річного хлопця з американського штату Аризона було доставлено до медичного пункту на ношах бригадою швидкої допомоги. Рівень алкоголю в крові становив 2,9 проміле.

Мер Мюнхена Дітер Райтер розповів Bayerischer Rundfunk, що його руки так пітніли, що він думав, що молоток випаде з них, але він як зазвичай двічі стукнув по першій бочці, чим відкрив фестиваль. «Сьогодні було справді виснажливо, набагато більше, ніж у попередні роки», - зізнався Райтер.

Серед політиків був присутній традиційно прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Цього року завітав до свято міністр фінансів, віцеканцлер Ларс Клінгбайль. Як завжди було багато зірок телебачення.

Вже в понеділок синоптики прогнозують зміну погоди в Баварії: дощі й температуру повітря, яка вдень коливатиметься від 12 градусів до 18 градусів Цельсія.

Очікується, що до 5 жовтня найбільший пивний фестиваль світу відвідують мільйони гостей. Щороку фестиваль відвідують понад шість мільйонів відвідувачів. Рекорд становив понад сім мільйонів відвідувачів.