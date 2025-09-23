Митниця: У серпні в Україну було ввезено енергетичного обладнання на понад 6,55 млрд грн

У серпні 2025 року на митну територію України ввезено 14,5 тонни енергетичного обладнання загальною вартістю понад 6,55 млрд грн. Постачання здійснювалися із застосуванням пільг зі сплати митних платежів на суму понад 1,41 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби.
Імпорт охоплював обладнання, необхідне для відновлення та стабілізації енергетичної інфраструктури країни. Серед ввезених товарів — парові та гідравлічні турбіни, електрогенераторні установки, акумулятори великої ємності, інвертори та інше обладнання для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.
У серпні обсяг наданих пільг із митних платежів перевищив 1,41 млрд грн. Це дозволило прискорити процес ввезення критично важливих товарів та знизити навантаження на підприємства, які займаються відновленням енергетики.
Показники імпорту практично відповідають результатам аналогічного періоду минулого року. Так, у серпні 2024 року в Україну ввезли 15,05 тонни обладнання на понад 6,73 млрд грн, а обсяг пільг тоді склав майже 1,4 млрд грн.
Державна митна служба наголошує, що оперативне митне оформлення енергетичного обладнання залишається пріоритетом, адже ці поставки мають критичне значення для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості енергосистеми України.
