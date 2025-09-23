Власюк: Євросоюз навряд чи заборонить туристичні візи громадянам рф

В Офісі президента вважають, що Євросоюз навряд чи заборонить туристичні візи громадянам російської федерації, але отримати їх стане складніше. Як пише Ліга, про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив у інтерв'ю виданню "Главком".

Власюк сподівається, що країнам ЄС вдасться дійти компромісного рішення, завдяки якому росіян у Європі поменшає.

"Повної заборони на видачу туристичних віз не очікую, але отримати європейську візу росіянам стане складніше", – сказав він.

Уповноважений президента з питань санкцій вважає, що рішення про посилення візових обмежень для росіян "реально може бути прийнято протягом кількох місяців".

Компромісом, за словами Власюка, може бути посилення вимог для отримання віз, квоти на кількість, "бо є різниця – коли на одну візу претендує півтори людини і коли сто". Відповідно, громадянам Росії, щоб потрапити до ЄС, доведеться збирати більше документів.

На його думку, нема росіян, які своїми діями чи позицією так чи інакше не підтримують війну проти України. Їхня втеча до Європи або позиція "сховатися у мушлі" – це не виправдання. Крім того, багато прикладів, коли звичайні росіяни працюють на заводах ВПК і чудово розуміють, для чого саме вони виготовляють ці вироби, додав Власюк.

"Тому максимально повна заборона віз була б справедливішою: тоді ми точно б не побачили в Європі цих родичів солдатів, які на французьких курортах обговорюють, як їхній Ваня вбивав українців", – зазначив він.

Україна, за словами Власюка, пропонує такий підхід і в інших сферах: краще санкціонувати одразу всі російські банки, а потім дозволяти окремим з них окремі транзакції, ніж додавати до санкційних списків по п’ять-сім банків і давати їм час на адаптацію.

"Якщо вдасться досягти заборони видачі віз росіянам – це буде, без перебільшення, наша дипломатична перемога", – заявив уповноважений президента з питань санкційної політики.

Раніше одразу кілька західних медіа, посилаючись на анонімні джерела, розповіли, що Євросоюз має намір або посилити, або взагалі заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії.

За даними Euractiv, деякі країни виступають за повну заборону видачі віз для росіян.

"Ми просто не можемо прийняти, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд вбиває українців і щодня загрожує нашій безпеці", – заявив неназваний дипломат із Євросоюзу.