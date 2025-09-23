МЗС Литви: ЄС слід розглянути «план Б» для розблокування початку переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрiс заявив, що Європейському Союзу слід розглянути «план Б» для розблокування початку переговорів з Україною, які наразі заблоковані через спротив Угорщини.

Як пише Слово і Діло, про це стaло вiдомо з його iнтерв'ю виданню Європейська правда.

Будрiс наголосив, що нормальний процес розширення базується на принципі, що просування країни залежить від її досягнень. Наразі цей принцип підважений через угорське вето, адже Україна відповідає критеріям вступу, але Будапешт блокує прогрес.

«Ми прагнемо отримати 27 голосів, але поки цього не сталося, шукаємо альтернативні рішення. Ми не можемо бути заручниками (вето Угорщини. – ЄП), і є шляхи, як нам піти вперед. Ще під час головування Данії у нас є можливість і час, щоб перейти до неформальних етапів, які будуть формально фіналізовані трохи згодом. Нинішня методологія розширення дозволяє такий підхід», – зазначив міністр, підтвердивши, що йдеться про «план Б».

Будрiс підкреслив, що такі кроки демонструють повагу до правил ЄС, сприяють реформам в Україні, дозволяють зберегти ресурси Єврокомісії та утримати увагу країн-членів.

Міністр також зазначив, що не знає мотивів угорського уряду, але не збирається «бути в позиції слабкого або заручника» і переконаний, що ЄС має рішення для обходу блокування.

Будрiс висловив оптимізм щодо підтримки цього шляху іншими країнами-членами ЄС і наголосив, що «неформальний процес переговорів може стати механізмом для збереження імпульсу України на шляху до ЄС».

«Тут не йдеться не про те, щоби про Україну з'явилися якісь нові слова та заяви, і безумовно не йдеться про створення ілюзії, що ми «щось робимо, попри все». Ні! Йдеться про збереження імпульсу у русі України до ЄС. Йдеться про те, щоб продовжувати робити те, що дійсно має значення – тобто реформи в Україні та підготовку ЄС до розширення… Неформальний процес переговорів може стати таким механізмом», – зaзнaчив Будрiс.

На запитання, чи варто запускати «план Б» вже цієї осені, міністр відповів ствердно.

«Імпульс є зараз. Відкладати його небезпечно. Утримати політичний фокус – складне завдання», – пiдсумувaв Будрiс.