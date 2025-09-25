Єврокомісар: ЄС не вистачає можливостей для виявлення безпілотників

ЄС не вистачає можливостей для виявлення безпілотників. Для формування повноцінної мережі на суші та на морі, здатній як відстежувати, так і знищувати цілі, знадобиться не менше року.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv.

"У нас є хороші можливості для виявлення винищувачів та ракет, але безпілотники мають свою специфіку - вони дуже низько літають, вони маленькі. Тому важливо "швидко" створити відповідну систему, на що може піти "десь близько року", - зазначив він.

Європі необхідно використати досвід збройних сил України, які встановили по всій країні систему акустичних датчиків для виявлення дронів, що наближаються, які можуть не відображатися на радарах, додав єврокомісар.

Ряд країн ЄС уже домовилися розпочати в п'ятницю обговорення будівництва "стіни від дронів": це сім країн на східному фланзі НАТО - Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія, до них також вирішила приєднатися Данія, якій напередодні довелося зупинити роботу аеропорту через приліт.

У нараді також візьмуть участь українські спеціалісти. Раніше Володимир Зеленський запропонував Європі допомогу у створенні системи захисту від дронів.

"Стіна" має також захистити великі морські кордони блоку, зазначив Кубілюс, вказавши на вторгнення на початку цього тижня безпілотників до Данії, а також до Норвегії (не входить до ЄС, але є членом Європейської економічної зони). А збивати дрони з мінімальними витратами мають допомогти лазери, додав він.