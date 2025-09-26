Словаччина виступила проти тиску, щоб скоротити закупівлю російських енергоносіїв, але заявила, що готова до обговорення цього питання.

Про це міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив в інтерв'ю Reuters в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Як зазначається, словацький міністр провів переговори в Нью-Йорку з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.

«У нас немає інших варіантів, які були б стабільними і при цьому мали б розумну ціну. Диверсифікація цього процесу вимагає часу. Тому ми закликаємо до певної емпатії», – заявив Бланар.

Він зазначив, що в будь-якому випадку «санкції не вплинули на хід російсько-української війни».

Бланар додав, що Словаччина може втратити до 10 мільярдів євро, якщо прямо зараз розірве деякі контракти, які діють до 2034 року. Він припустив, що слід розглянути можливі винятки та можливі майбутні компенсації, він також сказав, що ЄС повинен вирішити проблему високих цін на електроенергію.

Згідно з його словами, критикувати Словаччину є певною мірою лицемірством, оскільки за останній рік закупівлі скрапленого природного газу з росії до Західної Європи зросли на 30%.

«Франція, Іспанія та Нідерланди... тож ви бачите, що картина є дещо більш кольоровою, ніж чорно-білою», – сказав він.

Бланар відкинув твердження, що Словаччина та Угорщина є «чорними вівцями» Європи через те, що продовжують співпрацювати з рф, аргументуючи це тим, що військового вирішення війни не буде і що необхідно співпрацювати з москвою, як це зробив президент США Дональд Трамп.

«Будь-яка насильницька зміна міжнародно визнаних кордонів є неприйнятною для Словацької Республіки, і ми з самого початку говорили, що ця війна не має військового вирішення. Давайте продовжувати дипломатичні зусилля. Ми закликаємо до цього вже більше трьох з половиною років. І ще раз мушу чітко заявити: якби не Трамп, мирні переговори ніколи б не розпочалися», – сказав він.