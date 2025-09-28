Войти

Жовта стрічка: окупанти завозять на ТОТ ліки, в яких спливає термін придатності

187

Загарбники завозять на тимчасово окуповану територію Херсонщини ліки, в яких незабаром спливає термін придатності.

Про це у Телеграмі повідомляє рух «Жовта стрічка»

«Окупанти звозять на ТОТ залишки партій російських ліків, у яких до кінця терміну придатності залишається 3-4 місяці. На початку вересня це вже помічали з інсуліном», - йдеться у повідомленні.

З ТОТ Херсонщини також повідомляють про аналогічну ситуацію зі знеболювальними.

Жовта стрічка
