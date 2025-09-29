Войти

Орбан: ЄС став військовим проєктом

94

У Європі посилюються дискусії навколо ролі Євросоюзу у військовому конфлікті. Угорщина висловлює незгоду з курсом Брюсселя і ставить під сумнів стратегічні цілі спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hír TV.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран виступив проти військової орієнтації Євросоюзу. У заяві, зробленій 28 вересня, було підкреслено, що в Брюсселі дедалі частіше лунають заклики до посилення військового курсу. За словами Орбана, стратегічною метою ЄС називають перемогу над росією в довгостроковій перспективі.

"У Брюсселі відкрито говорять: мета десятиліття - перемогти росію на Сході. Тобто, кожен європеєць, бізнес і держава ЄС мають служити цій меті. Ми, угорці, цього не хочемо! ЄС став військовим проєктом", - наголосив Орбан.

Угорський прем'єр наголосив, що Європейський Союз рухається в бік посиленого озброєння та військових проєктів. За його словами, сучасні процеси нагадують дії старих імперій, які прагнули підпорядкувати собі інші народи. Така трансформація ЄС викликає занепокоєння в Будапешті та формує підґрунтя для подальших розбіжностей усередині блоку.

Євросоюз
