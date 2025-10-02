Укренерго хоче збільшити тариф на передачу електроенергії

"Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році. Про це йдеться на сайті "Укренерго", передає УНН.
Як вказується в проєкті тарифу на передачу електричної енергії на 2026 рік, "Укренерго" пропонує у 2026 році встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на рівні 823,77 гривень/МВт-год., що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році.
Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф пропонується встановити на рівні 467,83 гривень/МВт-год., що на 108,28 гривень більше, ніж у поточному році.
Також у проєкті "Укренерго" прогнозує витрати в 15 млрд 193,6 млн гривень на компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2026 році. Окрім того, витрати на оплату праці заплановані на рівні 4,9 млрд гривень, а фінансові витрати в тарифі пропонується закласти у розмірі 7,4 млрд гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023