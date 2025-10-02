Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Укренерго хоче збільшити тариф на передачу електроенергії

114

"Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році. Про це йдеться на сайті "Укренерго", передає УНН.

Як вказується в проєкті тарифу на передачу електричної енергії на 2026 рік, "Укренерго" пропонує у 2026 році встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на рівні 823,77 гривень/МВт-год., що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф пропонується встановити на рівні 467,83 гривень/МВт-год., що на 108,28 гривень більше, ніж у поточному році.

Також у проєкті "Укренерго" прогнозує витрати в 15 млрд 193,6 млн гривень на компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2026 році. Окрім того, витрати на оплату праці заплановані на рівні 4,9 млрд гривень, а фінансові витрати в тарифі пропонується закласти у розмірі 7,4 млрд гривень.

Укренерго
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 октября 2025
Среда, 1 октября 2025
Вторник, 30 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023