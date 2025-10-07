Президентка Єврокомісії: путін хоче похитнути єдність ЄС

Керівник кремля владімір путін зневажає Європейський Союз, хоче похитнути його єдність та має союзників у ЄС, які допомагають йому створювати "тріщини у європейській будівлі".
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті щодо вотуму недовіри Єврокомісії 6 жовтня.
Фон дер Ляєн переконана, що путін через своїх "покірних союзників", хоче розколоти Євросоюз зсередини.
"Погляньте на те, що сталося минулого тижня в Сочі, коли путін виголосив свою щорічну промову на форумі "Валдай". Його слова варто уважно слухати. Він знову поклав провину за свою війну агресії в Україні на Європу", – наголосила фон дер Ляєн.
Вона звернула увагу на те, що путін "хизувався тим, що назвав "тріщинами в європейській будівлі".
"Він (путін – "ЄП") не приховує своєї зневаги до нашого Союзу й до його засад. І не приховує радості від того, що його покірні союзники в Європі допомагають йому у цій справі", – переконана президентка Єврокомісії.
Вона зауважила, що "це – найстаріший трюк у політичній книзі: посіяти розбрат, поширити дезінформацію, знайти винного".
Усе це для того, щоб європейці стали один проти одного, щоб ми ослабили свою пильність, сперечаючись між собою, щоб підважити нашу рішучість і стійкість. Це – пастка. І ми просто не можемо в неї потрапити", – заявила Урсула фон дер Ляєн.
