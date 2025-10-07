У Єврокомісії пояснили, як працюватиме механізм "репараційного кредиту" для України

Європейська комісія у понеділок провела технічний брифінг щодо механізму майбутнього "репараційного кредиту" для України, повідомила кореспондентка LIGA.net.

"Для того, щоб витримати цю [російську] агресію, Україні необхідні значні ресурси. Якщо їх не надати, це, ймовірно, призведе до колапсу України, що створить серйозний ризик для безпеки Європи. Позиція США щодо фінансової допомоги змінилася, і ми вже не можемо покладатися на значні американські внески. Тому ми переглянули питання активів росії. Виклик полягає в тому, як використовувати ці активи, щоб поважати суверенітет і дотримуватися міжнародного права. Ми вважаємо, що знайшли життєздатне рішення, яке не передбачає конфіскації", – розповіли в пресслужбі Єврокомісії.

Ключовим елементом схеми є Euroclear – міжнародний депозитарій цінних паперів, який зберігає більшість російських активів у Європі.

Станом на початок жовтня 2025 року Euroclear утримує близько 175 млрд євро готівки, зібраних від погашення російських боргових цінних паперів. Очікується, що впродовж найближчих років ця сума зросте до 185 млрд євро.

Через санкції Euroclear заборонено повертати ці кошти росії, і вони накопичуються на рахунках у депозитарію.

Євросоюз підтверджує, що права вимоги росії на заморожені активи залишаються юридично недоторканими, але самі гроші пропонується інвестувати у спеціальний борговий інструмент. Вони стануть основою для надання України "обмеженого" кредиту.

"Обмежений" означає, що Україна зобов’язується повертати суму кредиту лише після того, як росія виплатить репарації.

"Ми фактично позичаємо гроші в Euroclear, який зберігає активи росії. Серед цих активів є готівка, яка зараз перебуває на рахунку в Euroclear через санкції. Це кошти, які повинні були бути повернуті росії, але через санкції вони заморожені", – сказали представники Євросоюзу.

Кредит потребуватиме гарантій від держав-членів ЄС на суму до 85 млрд євро, але у Єврокомісії вважають ризик їх реалізації мінімальним. Гарантії надаватимуться на двосторонній основі, точний механізм розподілу (добровільний чи за принципом ВВП) ще обговорюється.

"Якщо росія не виплатить репарації, держави-члени можуть ухвалити рішення про зняття санкцій, але фінансові наслідки лягатимуть на них", – розповіли в ЄК.

Пропозиція знаходиться на початковій стадії, комісія продовжить обговорення з державами-членами для покращення деталей.