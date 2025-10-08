Європарламент прийняв законопроєкт про спрощення процесу позбавлення безвізу

Європейський парламент у вівторок, 7 жовтня, проголосував за законопроєкт, який запроваджує спрощений механізм призупинення безвізового режиму для держав, що становлять загрозу безпеці Євросоюзу або порушують права людини.

«Європарламент підтримав законодавство, яке спрощує позбавлення права на безвізові подорожі до ЄС для країн, що становлять ризики для безпеки або порушують права людини», – повідомила пресслужба Європарламенту.

Законопроєкт підтримали 518 депутатів, 96 проголосували проти, ще 24 утрималися.

Для набуття чинності документ повинен бути схвалений Радою ЄС.

Реформа охоплює 61 державу, громадяни яких наразі мають право подорожувати до країн Шенгенської зони без віз протягом коротких поїздок – до 90 днів у межах будь-якого 180-денного періоду.

Згідно з новими правилами, Європейська комісія зможе як за власною ініціативою, так і на вимогу третьої сторони ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для громадян певної країни. Спершу – тимчасово, згодом і безстроково.

Нині ЄС скасовував безвізовий режим лише для однієї держави – Вануату.