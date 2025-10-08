JPMorgan Chase & Co.: Через українські атаки, обсяги переробки нафти в росії впали нижче 5 мільйонів барелів на день

Морські поставки сирої нафти з росії протягом останніх чотирьох тижнів утримувалися на рівні близькому до 16-місячного максимуму, оскільки удари українських дронів по нафтопереробних заводах змушують перенаправляти потоки на експортні термінали.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що середній показник поставок з портів країни за чотири тижні становив 3,57 млн барелів на день, що приблизно на 80 000 барелів на день нижче найвищого показника з травня 2024 року.

Відмічається, що зростання поставок відбулося на тлі посилення ударів дронів по російських нафтопереробних заводах Україною, здійснивши атаки щонайменше на 15 заводів у європейській частині росії за останні два місяці.

За оцінками транснаціональної компанії JPMorgan Chase & Co., через ці атаки, обсяги переробки нафти в росії впали нижче 5 мільйонів барелів на день, що є найнижчим показником з квітня 2022 року. Падіння супроводжується різким зростанням поставок сирої нафти, які з середини серпня зросли приблизно на 500 000 барелів на день протягом чотирьох тижнів.

Наголошується, що росія не матиме змоги перенаправляти набагато більше сирої нафти на експорт, якщо атаки на НПЗ будуть посилені, бо резервні потужності на терміналах експорту сирої нафти виглядають дуже обмеженими.

За спостереженнями Bloomberg, два з трьох портів, які, найімовірніше, оброблятимуть нафту з непрацюючих НПЗ - Приморськ на Балтійському морі та Новоросійськ на Чорному морі - зараз близькі до своїх максимальних завантажень. Хоча третій порт - Усть-Луга, також на Балтійському морі - має номінальну потужність для експорту більшого обсягу, його поставки протягом усього року залишаються значно нижчими за пік жовтня 2024 року. Ці цифри означають, що три західні порти мають лише близько 165 000–265 000 барелів на день вільних потужностей.

За аналізом коливання цін на різні марки нафти, вартість російського експорту в середньому становила близько 1,43 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 5 жовтня, що на 34 млн доларів на тиждень менше, ніж за попередній період,