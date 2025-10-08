СБ погіршив прогноз щодо росту економіки України у 2026 році до 2%

Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання ВВП України на 2026 рік до 2%, пише УНН з посиланням на оновлений на 7 жовтня звіт установи.

Згідно з даними Світового банку, у порівнянні з оцінкою у червні, очікування зростання ВВП України у 2025 році не змінилося - на рівні 2%. Водночас погіршено прогноз щодо росту економіки України у 2026 році - з 5,2% до 2%.

У 2027-му, як прогнозується, ВВП України має зрости на 5%, прогноз покращено у порівнянні з червневою оцінкою 4,5%.

"Економіка України переживає значну трансформацію, з появою нових секторів та підвищенням продуктивності в існуючих галузях промисловості, що ймовірно сприятиме створенню робочих місць. Інформаційні технології та цифрові галузі, разом із сільським господарством та переробкою сільськогосподарської продукції, стали основними порівняльними перевагами України. Крім того, оборонна та пов'язані з нею галузі промисловості мають потенціал для створення можливостей працевлаштування для кваліфікованих працівників", - вказали у Світовому банку.