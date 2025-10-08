Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У рамках Комплексного пакету допомоги планується відбудувати п'ять військових реабілітаційних центрів в Україні

98

В ході операції Реноватор, у рамках Комплексного пакету допомоги (CAP) НАТО для України планується відбудувати п'ять військових реабілітаційних центрів в Україні, включаючи ті, що постраждали від російських ударів.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Зазначається, що 7 жовтня до чотирьох учасників програми - Литви, Норвегії, Швеції та Великої Британії - приєдналася Латвія.

Кожен учасник очолить відбудову одного з п'яти військових реабілітаційних центрів, а НАТО забезпечуватиме загальну координацію та керівництво проєктом.

Операція Реноватор, яку було розпочато у 2023 році, здійснюється у співпраці з Україною. Маючи бюджет у 100 мільйонів євро, операція підтримує координацію надання обладнання, медичної підготовки та робіт з відновлення інфраструктури. Проєкт сприяв проведенню рятувальних операцій, протезування та навчанню українських медичних спеціалістів, включаючи лікарів, психологів та фізіотерапевтів, а також проведенню будівельних робіт та надання обладнання, що покращує можливості України піклуватися про поранених військовослужбовців.

НАТО, Реноватор
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 8 октября 2025
Вторник, 7 октября 2025
Понедельник, 6 октября 2025
Воскресенье, 5 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023