У рамках Комплексного пакету допомоги планується відбудувати п'ять військових реабілітаційних центрів в Україні

В ході операції Реноватор, у рамках Комплексного пакету допомоги (CAP) НАТО для України планується відбудувати п'ять військових реабілітаційних центрів в Україні, включаючи ті, що постраждали від російських ударів.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Зазначається, що 7 жовтня до чотирьох учасників програми - Литви, Норвегії, Швеції та Великої Британії - приєдналася Латвія.

Кожен учасник очолить відбудову одного з п'яти військових реабілітаційних центрів, а НАТО забезпечуватиме загальну координацію та керівництво проєктом.

Операція Реноватор, яку було розпочато у 2023 році, здійснюється у співпраці з Україною. Маючи бюджет у 100 мільйонів євро, операція підтримує координацію надання обладнання, медичної підготовки та робіт з відновлення інфраструктури. Проєкт сприяв проведенню рятувальних операцій, протезування та навчанню українських медичних спеціалістів, включаючи лікарів, психологів та фізіотерапевтів, а також проведенню будівельних робіт та надання обладнання, що покращує можливості України піклуватися про поранених військовослужбовців.