Кравчук: Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Бережної на посаду міністерки культури

Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єрки з питань гуманітарної політики, міністерки культури України.
Про це повідомила народна депутатка фракції Євгенія Кравчук на сторінці у Фейсбуці.
Згідно з її словами, нардепи «Слуги народу» рекомендуватимуть прем'єрці Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної, оскільки саме голова Кабміну має зробити офіційне подання на призначення. Після цього кандидатуру Бережної розглянуть у залі.
Голосування у Верховній Раді очікується наступного пленарного тижня – після того, як кандидатуру Тетяни Бережної схвалить Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного тижня, зокрема, у вівторок, 14 жовтня.
Кравчук зазначила, що за міністерством культури залишаться питання, пов'язані з інформаційною політикою – особливо в контексті євроінтеграції, законодавства та зобов'язань України перед Європейською комісією зі створення післявоєнного медійного простору.
Водночас, як додала нардеп, Бережна стане віцепрем'єркою із гуманітарних питань для кращої координації гуманітарної сфери.
