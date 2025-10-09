Кравчук: Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Бережної на посаду міністерки культури

Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єрки з питань гуманітарної політики, міністерки культури України.

Про це повідомила народна депутатка фракції Євгенія Кравчук на сторінці у Фейсбуці.

Згідно з її словами, нардепи «Слуги народу» рекомендуватимуть прем'єрці Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної, оскільки саме голова Кабміну має зробити офіційне подання на призначення. Після цього кандидатуру Бережної розглянуть у залі.

Голосування у Верховній Раді очікується наступного пленарного тижня – після того, як кандидатуру Тетяни Бережної схвалить Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного тижня, зокрема, у вівторок, 14 жовтня.

Кравчук зазначила, що за міністерством культури залишаться питання, пов'язані з інформаційною політикою – особливо в контексті євроінтеграції, законодавства та зобов'язань України перед Європейською комісією зі створення післявоєнного медійного простору.

Водночас, як додала нардеп, Бережна стане віцепрем'єркою із гуманітарних питань для кращої координації гуманітарної сфери.