В Україні з 2026 року набере чинності євроінтеграційний закон щодо захисту прав осіб з інвалідністю на працю

У перший день нового 2026 року набере чинності євроінтеграційний закон, який захищає право осіб з інвалідністю на працю, повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Закон № 4219-IX імплементує пункти g) та і) ст. 27 "Праця та зайнятість" Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
"Акт включає органи державної влади та місцевого самоврядування до переліку роботодавців, які пропонують робочі місця особам з інвалідністю, передбачає впровадження державних стандартів обладнання (облаштування) робочого місця та забезпечення розумним пристосуванням робочих місць на підприємствах та організаціях, та запроваджує внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.
Таким чином, передбачається суттєве розширення можливостей для осіб з інвалідністю на ринку праці, відвівши важливу роль у реалізації політики інклюзії та адаптації громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.
