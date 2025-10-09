Войти

Профспілка: Культурна галузь України наразі є єдиною, яка має заборгованість із виплати заробітної плати

Більшість видатків, які держава спрямовувала на культуру впродовж 2023-2024 років, витрачалася на виплату заробітної плати працівникам галузі.

Про це йшлося під час презентації в Укрінформі результатів аналітичного звіту "Стан фінансування культури та мистецтва з місцевих бюджетів 2023-2024: основні тенденції" за участю менеджера проєктів відновлення Офісу підтримки відновлення при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій Олексія Ляха, першої заступниці міністра культури і стратегічних комунікацій Галини Григоренко та заступника голови Професійної спілки працівників культури України Анатолія Ялового.

За словами Ляха, дослідження видатків на культурну галузь продемонструвало, що порівняно з довоєнним 2021 роком у 2022 році відбулося велике падіння витрат на культуру. Ситуація стабілізувалася у 2023 році, а у 2024 - видатки на культуру на ₴42 мільйони перевищили фінансування у довоєнний рік.

"Найбільша частина видатків йде на виплати заробітних плат, наступний бюджет за величиною - це закупівля товарів і послуг. Якщо скласти разом ці головні статті видатків, то вони складають 72-78% бюджету регіонів, які йдуть на культуру. Це вказує, що бюджети орієнтовані на утримання культурної галузі, а не на її розвиток. І свідчить про нестачу ресурсів на підтримку напрямків зовнішніх програм", - зазначив Лях.

Своєю чергою, Яловий наголосив, що культурна галузь наразі є єдиною, яка має заборгованість із виплати заробітної плати.

"Харківський театр на сьогоднішній день має боргів по зарплатах на майже ₴1 мільйон, і це питання не вирішується через відсутність комунікації і координації з органами місцевого самоврядування", - підкреслив він.

Крім того, додав Яловий, у Дніпропетровській області 20 бібліотек не працюють через відсутність працівників, оскільки фахівці не погоджуються працювати за низьку зарплату.

Він наголосив, що питання реформування оплати праці є визначальним і має бути вирішене на національному рівні, оскільки «будь-які рекомендації органам самоврядування встановити надбавку працівникам культури не працюють».

Своєю чергою, перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко зазначила, що дослідження оплати праці працівників культури "є індикатором того, яку увагу держава приділяє сфері культури".

"Зарплатна частина становить левову частину видатків і це говорить про те, що ми утримуємо заледве дихаючий механізм", - наголосила вона.

Вона нагадала, що Міністерство розробило стратегію розвитку культури, яка передбачає реформу культурних інституцій у державі. Водночас для пріоритизації витрат на культуру потрібен час.

Вона повідомила, що Міністерство культури працює над пошуком нових джерел фінансування, зокрема, йдеться про меценатство, гранти та залучення іноземних донорів.

культура, культурна галузь
