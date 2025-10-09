Войти

В Україні виробництво сталі знизилося понад 6%

94

У січні-вересні 2025 року виробництво сталі знизилося 6,1% до 5,52 млн тонн порівняно із аналогічним періодом 2024 року.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті об'єднання підприємств "Укрметалургпром", передають Українські Новини.

У січні-вересні 2025 року виробництво чавуну зросло на 8,1% до 5,79 млн тонн порівняно із аналогічним періодом 2024 року, а виробництво прокату - на 0,4% до 4,84 млн тонн.

