В Україні виробництво сталі знизилося понад 6%

У січні-вересні 2025 року виробництво сталі знизилося 6,1% до 5,52 млн тонн порівняно із аналогічним періодом 2024 року.
Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті об'єднання підприємств "Укрметалургпром", передають Українські Новини.
У січні-вересні 2025 року виробництво чавуну зросло на 8,1% до 5,79 млн тонн порівняно із аналогічним періодом 2024 року, а виробництво прокату - на 0,4% до 4,84 млн тонн.
