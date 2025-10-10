Bloomberg: російські удари позбавили Україну приблизно 60% власного видобутку газу

російський масований удар по об'єктах у Харківській та Полтавській областях 3 жовтня позбавив Україну приблизно 60% власного видобутку газу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на «обізнані джерела».

Якщо обстріли триватимуть, до кінця березня Україні потрібно буде закупити близько 4,4 млрд кубометрів газу на суму майже 2 млрд євро, щоб пережити зиму.

За даними журналістів, Київ уже звернувся до своїх партнерів із «Великої сімки» з проханням терміново надати обладнання для ремонту енергетичної системи. Українська влада також домагається фінансової підтримки для оплати необхідного імпорту газу.

«Ключовим ризиком для Києва є те, що збитки, завдані внутрішньому видобутку, можуть погіршитися, оскільки Україна та росія продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі один одного», – йдеться у публікації.

Журналісти також зазначають, що Україна пережила попередні зими, маючи генератори та допомагаючи цивільному населенню під час зимових відключень електроенергії.

Проте зараз «зростає стурбованість», що збитки від недавніх атак не вдасться усунути до кінця зими. За інформацією ЗМІ, вартість екстреного ремонту енергосистеми оцінюється приблизно у 758 мільйонів євро.

«Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Європейська комісія вже розглядають можливість надання додаткової допомоги українському енергетичному сектору», – резюмували Bloomberg.