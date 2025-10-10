Bloomberg: Індія може збільшити імпорт російської нафти, оскільки москва збільшила знижки на сировину

Індійські нафтопереробні компанії, ймовірно, збільшать імпорт нафти з країни-агресора росії найближчим часом, оскільки Москва більш ніж удвічі збільшила знижки на сировину.
Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на власні джерела.
Неназвані співрозмовники агентства розповіли, що листопадові ф’ючерси на російську нафту марки Urals продаються зі знижкою від 2 до 2,5 доларів за барель. Це робить її більш привабливою за еталонну марку Brent.
Джерела Bloomberg додали, що в другій половині літа росія продавала свою нафту зі знижкою в розмірі близько 1 долара за барель. Таким чином, москва більш ніж удвічі збільшила знижки на свою нафту.
Співрозмовники агентства підкреслили, що на даному етапі залишається незрозумілим, чи будуть індійські компанії продовжувати збільшувати закупівлі російської нафти зі знижкою, враховуючи торгові переговори Індії та США.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023