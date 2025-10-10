Bloomberg: Індія може збільшити імпорт російської нафти, оскільки москва збільшила знижки на сировину

Індійські нафтопереробні компанії, ймовірно, збільшать імпорт нафти з країни-агресора росії найближчим часом, оскільки Москва більш ніж удвічі збільшила знижки на сировину.

Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на власні джерела.

Неназвані співрозмовники агентства розповіли, що листопадові ф’ючерси на російську нафту марки Urals продаються зі знижкою від 2 до 2,5 доларів за барель. Це робить її більш привабливою за еталонну марку Brent.

Джерела Bloomberg додали, що в другій половині літа росія продавала свою нафту зі знижкою в розмірі близько 1 долара за барель. Таким чином, москва більш ніж удвічі збільшила знижки на свою нафту.

Співрозмовники агентства підкреслили, що на даному етапі залишається незрозумілим, чи будуть індійські компанії продовжувати збільшувати закупівлі російської нафти зі знижкою, враховуючи торгові переговори Індії та США.