Нардеп: На підвищення заробітних плат вчителям необхідно додатково 12 млрд грн

До проєкту Державного бюджету на 2026 рік подали правки про виділення додатково 12 млрд грн на підвищення заробітних плат вчителів.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він вважає, що для виплати вчителям щомісячного окладу в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року в держбюджеті необхідно передбачити 65 млрд грн.

"За попередніми розрахунками, для реалізації цієї ініціативи приблизно вистачить уже закладених у бюджеті 53 млрд грн. Додатково я запросив ще 12 млрд грн, щоб повністю забезпечити підвищення заробітної плати вчителів", — повідомив він.

За його словами, правки до держбюджету на 2026 рік подані і зараз перебувають на розгляді у бюджетному Комітеті. Наступного тижня розпочнуться робочі групи з Бюджетним комітетом.

"Водночас, щоб учителі не сприймали це підвищення як тимчасову доплату, запропонував правкою перевести ці кошти в освітню субвенцію... Важливо відстояти нашу позицію — три мінімальні зарплати для вчителя, як передбачено Законом", — додав він.

