Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Трамп з 1 листопада збільшить на 100% розмір мита на товари з Китаю

107

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їх виробництва, з 1 листопада збільшить на 100% розмір мита на товари з Китаю.

Про це американський лідер оголосив у Truth Social, передає Укрінформ.

«Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові вкрай ворожого листа, в якому зазначалося, що з 1 листопада 2025 року вони збираються запровадити масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними. Це стосується ВСІХ країн без винятку, і, вочевидь, це був план, розроблений ними багато років тому», - написав Трамп.

За його словами, це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами.

«Виходячи з того факту, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, і виступаючи лише від імені США, а не інших країн, яким загрожували аналогічні загрози, починаючи з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від будь-яких подальших дій чи змін, вжитих Китаєм), Сполучені Штати Америки запровадять тариф у розмірі 100% на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують наразі», - заявив президент США.

Він додав, що із 1 листопада Вашингтон також запровадить експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

«Неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але вони це зробили, а решта – вже історія. Дякую за вашу увагу до цього питання!», - зазначив Трамп.

США, Китай, Трамп, мита
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 11 октября 2025
Пятница, 10 октября 2025
Четверг, 9 октября 2025
Среда, 8 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023