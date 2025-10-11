Трамп з 1 листопада збільшить на 100% розмір мита на товари з Китаю

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їх виробництва, з 1 листопада збільшить на 100% розмір мита на товари з Китаю.

Про це американський лідер оголосив у Truth Social, передає Укрінформ.

«Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові вкрай ворожого листа, в якому зазначалося, що з 1 листопада 2025 року вони збираються запровадити масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними. Це стосується ВСІХ країн без винятку, і, вочевидь, це був план, розроблений ними багато років тому», - написав Трамп.

За його словами, це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами.

«Виходячи з того факту, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, і виступаючи лише від імені США, а не інших країн, яким загрожували аналогічні загрози, починаючи з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від будь-яких подальших дій чи змін, вжитих Китаєм), Сполучені Штати Америки запровадять тариф у розмірі 100% на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують наразі», - заявив президент США.

Він додав, що із 1 листопада Вашингтон також запровадить експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

«Неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але вони це зробили, а решта – вже історія. Дякую за вашу увагу до цього питання!», - зазначив Трамп.