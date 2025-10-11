Трамп з 1 листопада збільшить на 100% розмір мита на товари з Китаю

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їх виробництва, з 1 листопада збільшить на 100% розмір мита на товари з Китаю.
Про це американський лідер оголосив у Truth Social, передає Укрінформ.
«Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові вкрай ворожого листа, в якому зазначалося, що з 1 листопада 2025 року вони збираються запровадити масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними. Це стосується ВСІХ країн без винятку, і, вочевидь, це був план, розроблений ними багато років тому», - написав Трамп.
За його словами, це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами.
«Виходячи з того факту, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, і виступаючи лише від імені США, а не інших країн, яким загрожували аналогічні загрози, починаючи з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від будь-яких подальших дій чи змін, вжитих Китаєм), Сполучені Штати Америки запровадять тариф у розмірі 100% на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують наразі», - заявив президент США.
Він додав, що із 1 листопада Вашингтон також запровадить експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.
«Неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але вони це зробили, а решта – вже історія. Дякую за вашу увагу до цього питання!», - зазначив Трамп.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023