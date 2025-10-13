ВВС: 57 регіонів росії зіткнулися з перебоями у постачанні палива після українських ударів

Щонайменше 57 регіонів росії зіткнулися з перебоями у постачанні палива після українських ударів по НПЗ.

Про це напередодні повідомила російська служба ВВС.

Вказано, що переважно, проблеми спостерігалися на незалежних автозаправках, які складають 60% у країні. Журналісти враховували всі випадки, про які повідомлялося з серпня, навіть якщо на даний момент ситуація на місцях стабілізувалася.

Атаки торкнулися кожного третього нафтопереробного заводу росії. У серпні було зафіксовано не менше 14 атак, у вересні – вісім, а за перші десять днів жовтня – ще чотири.

Відповідно до аналізу Reuters, Bloomberg та S&P Global Commodity Insights, як мінімум десять підприємств, включаючи експортно-орієнтовані, були частково або повністю зупинені у серпні–вересні.

За підрахунками ВВС, з січня українські дрони атакували 21 із 38 найбільших НПЗ країни, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

Як повідомляє Reuters, у серпні простій первинних потужностей російських нафтозаводів досягав 23% і став рекордним в історії, а у вересні виріс ще більше. У жовтні обсяги переробки нафти впали до 4,86 млн барелів на добу – майже на 10% порівняно з липнем – і стали мінімальними за останні п'ять років, пише Bloomberg.

За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Сергія Вакуленка, з липневого піку продуктивність російських НПЗ скоротилася приблизно на 10%.

Вакуленко зазначає, що у разі погіршення ситуації російська влада має кілька варіантів дій – від введення лімітів на споживання палива до тимчасового ослаблення екологічних норм для бензину. Однак, за його словами, "за нинішнього рівня пошкоджень заводи відновлюються за два-три тижні".

Розвиток кризи, вважає експерт, залежатиме від інтенсивності українських атак та виробничих можливостей Києва: "Скільки дронів може виробляти Україна, наскільки часто і масовано вона зможе їх запускати, і чи продовжуватиме концентрувати зусилля саме на нафтопереробці чи вибере інші цілі?".

На тлі скорочення переробки палива та зростання цін на бензин, що досягло 14-річного максимуму, у низці регіонів росії, а також в анексованому Криму було введено обмеження на продаж палива в одні руки. Щоб пом'якшити кризу, російський уряд запровадив заборону на експорт бензину та дизпалива, збільшив закупівлю палива в білорусі і, за даними Комерсанта, готується розпочати імпорт із Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.