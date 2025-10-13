Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ВВС: 57 регіонів росії зіткнулися з перебоями у постачанні палива після українських ударів

117

Щонайменше 57 регіонів росії зіткнулися з перебоями у постачанні палива після українських ударів по НПЗ.

Про це напередодні повідомила російська служба ВВС.

Вказано, що переважно, проблеми спостерігалися на незалежних автозаправках, які складають 60% у країні. Журналісти враховували всі випадки, про які повідомлялося з серпня, навіть якщо на даний момент ситуація на місцях стабілізувалася.

Атаки торкнулися кожного третього нафтопереробного заводу росії. У серпні було зафіксовано не менше 14 атак, у вересні – вісім, а за перші десять днів жовтня – ще чотири.

Відповідно до аналізу Reuters, Bloomberg та S&P Global Commodity Insights, як мінімум десять підприємств, включаючи експортно-орієнтовані, були частково або повністю зупинені у серпні–вересні.

За підрахунками ВВС, з січня українські дрони атакували 21 із 38 найбільших НПЗ країни, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

Як повідомляє Reuters, у серпні простій первинних потужностей російських нафтозаводів досягав 23% і став рекордним в історії, а у вересні виріс ще більше. У жовтні обсяги переробки нафти впали до 4,86 млн барелів на добу – майже на 10% порівняно з липнем – і стали мінімальними за останні п'ять років, пише Bloomberg.

За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Сергія Вакуленка, з липневого піку продуктивність російських НПЗ скоротилася приблизно на 10%.

Вакуленко зазначає, що у разі погіршення ситуації російська влада має кілька варіантів дій – від введення лімітів на споживання палива до тимчасового ослаблення екологічних норм для бензину. Однак, за його словами, "за нинішнього рівня пошкоджень заводи відновлюються за два-три тижні".

Розвиток кризи, вважає експерт, залежатиме від інтенсивності українських атак та виробничих можливостей Києва: "Скільки дронів може виробляти Україна, наскільки часто і масовано вона зможе їх запускати, і чи продовжуватиме концентрувати зусилля саме на нафтопереробці чи вибере інші цілі?".

На тлі скорочення переробки палива та зростання цін на бензин, що досягло 14-річного максимуму, у низці регіонів росії, а також в анексованому Криму було введено обмеження на продаж палива в одні руки. Щоб пом'якшити кризу, російський уряд запровадив заборону на експорт бензину та дизпалива, збільшив закупівлю палива в білорусі і, за даними Комерсанта, готується розпочати імпорт із Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.

НПЗ, паливо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 13 октября 2025
Воскресенье, 12 октября 2025
Суббота, 11 октября 2025
Пятница, 10 октября 2025
Четверг, 9 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023