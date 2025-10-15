Колегія ЄК має ухвалити "дорожню карту" щодо оборонної готовності Євросоюзу

Колегія Європейської комісії у четвер, 16 жовтня, має ухвалити "дорожню карту" щодо оборонної готовності Європейського Союзу.
Про це повідомила журналістам 14 жовтня у Брюсселі головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.
Єврокомісія оприлюднить "дорожню карту" з питань оборони ЄС до 2030 року у четвер, 16 жовтня.
"Колегія… ухвалить у четвер "дорожню карту" з питань оборонної готовності", – заявила Піньо.
Вона додала, що "дорожня карта" буде представлена журналістам після оголошення підсумків засідання колегії.
"Її презентують висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Каллас, виконавча віцепрезидентка (Єврокомісії) Віркунен та єврокомісар Кубілюс", – додала головна речниця.
