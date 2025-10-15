Bloomberg: Індія сподівається вийти на торговельну угоду зі США до кінця листопада

Індія сподівається вийти на торговельну угоду зі США до кінця листопада. Купівля російської нафти Індією досі залишається ключовою перешкодою, але в Нью-Делі готують якийсь компроміс для розв'язання цієї проблеми, повідомили джерела Bloomberg.
Деталей вони не надали.
Індійська делегація цього тижня приїхала у Вашингтон для переговорів, попри шатдаун у США.
Переговорний процес між Індією і США серйозно сповільнився після того, як США подвоїли мита на індійські товари до 50%. Діалог відновився лише у вересні, коли президент Дональд Трамп особисто привітав прем'єр-міністра Нарендру Моді з днем народження, що сприяло зниженню напруженості між державами.
Після того торговельні делегації обох країн провели дві зустрічі. Сторони схарактеризувати їх як "позитивні" та домовилися активізувати зусилля для фіналізації угоди.
Новопризначений посол Сполучених Штатів в Індії Серхіо Гор минулого тижня провів зустріч із Моді. У своєму дописі в соцмережі X дипломат написав: "Відносини США з Індією лише зміцнюватимуться найближчими місяцями!".
