Аналітик: Указ путіна, спрямований на подолання паливної кризи, матиме мінімальний вплив на ситуацію

122

Указ президента рф володимира путіна, спрямований на подолання паливної кризи, матиме мінімальний вплив на ситуацію. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив аналітик Консалтингової групи "А95" Артем Куюн.

Раніше повідомлялося, що путін підписав указ про так званий мораторій на обнулення паливного демпфера. У міненерго рф заявили, що цей захід має стабілізувати ціни на бензин і дизельне пальне всередині країни.

Куюн розповів, що документ лише розширює можливості внутрішніх виробників і стимулює їх продавати паливо на внутрішньому ринку замість експорту, однак не вирішує ключових проблем. Він наголосив, що експорт бензину з росії нині й так заборонений, тож указ є радше "сигналом паніки".

"Це, чесно кажучи, сигнал, якщо не важкої, то легкої паніки, яка сьогодні вже накрила російську владу", — сказав експерт.

Куюн додав, що цей крок матиме лише обмежений вплив і розрахований на довгострокову перспективу — коли виробництво палива відновиться в необхідних обсягах. Він також підкреслив, що основну роль у паливній кризі відіграють не санкції, а удари по нафтопереробних заводах рф, які суттєво скоротили виробництво бензину.

"Це ж криза суто внутрішня їхня історія, в яку, звісно, ми втручаємося. Тобто оті санкції, які накладають дрони, наразі найефективніші", — зазначив експерт.

За його оцінками, скорочення виробництва охоплює близько 20% російського ринку бензину. Наразі дефіцит найбільше відчувають логістично віддалені регіони, тоді як москва та великі міста залишаються у пріоритеті постачання. Щодо тимчасово окупованого Криму, Куюн наголосив, що регіон відчуває дефіцит найсильніше через відсутність власного виробництва та вразливість логістики.

"Коли зникне бензин у москві, тоді це буде вже серйозна криза. Поки що якісь регіони, логістично віддалені від виробництв, відчувають нестачу", — пояснив Куюн.

Аналітик також додав, що білорусь може частково компенсувати нестачу палива в окремих регіонах рф, але її ресурс обмежений і вразливий до атак.

